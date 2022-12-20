Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Bettina Machler'in kızları Pia Hakko Yeşil, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.
Giriş: 20 Aralık 2022 Salı
BETTINA MACHLER, PİA HAKKO YEŞİL
BETTINA MACHLER, PİA HAKKO YEŞİL
BETTINA MACHLER, PİA HAKKO YEŞİL
PİA HAKKO-KERİM YEŞİL
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
Yeni yaşını kutladı!
Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Bettina Machler'in kızları Pia Hakko Yeşil, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.
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