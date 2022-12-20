Yeni yaşını kutladı!

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Bettina Machler'in kızları Pia Hakko Yeşil, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.

Giriş: 20 Aralık 2022 Salı

BETTINA MACHLER, PİA HAKKO YEŞİL

BETTINA MACHLER, PİA HAKKO YEŞİL

BETTINA MACHLER, PİA HAKKO YEŞİL

PİA HAKKO-KERİM YEŞİL

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

Yeni yaşını kutladı!

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Bettina Machler'in kızları Pia Hakko Yeşil, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.

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Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Bettina Machler'in kızları Pia Hakko Yeşil, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.
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