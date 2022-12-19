TOG'un her yıl PG Art Gallery iş birliğiyle hayata geçirdiği Art Sunday etkinliği 5. yılında da sanat tutkunlarını ağırladı.
Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi
ZEYNEP ÜSTÜNEL
HÜLYA ELTEMUR
BERK, BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
İDİL GAZİOĞLU
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Sanatla gençlere destek!
TOG'un her yıl PG Art Gallery iş birliğiyle hayata geçirdiği Art Sunday etkinliği 5. yılında da sanat tutkunlarını ağırladı.
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