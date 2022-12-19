Rihanna'nın bebeğinin yüzü göründü!

Rapçi ASAP Rocky ile ilk çocuğunu kucağına alan Rihanna'dan beklenen paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, bebeğinin yüzünün göründüğü kareleri ilk kez yayınladı

Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi

GENEL

GENEL

GENEL

ASAP ROCKY, RİHANNA

ASAP ROCKY, RİHANNA

RİHANNA

RİHANNA

RİHANNA

RİHANNA

Rihanna'nın bebeğinin yüzü göründü!

Rapçi ASAP Rocky ile ilk çocuğunu kucağına alan Rihanna'dan beklenen paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, bebeğinin yüzünün göründüğü kareleri ilk kez yayınladı

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