Rapçi ASAP Rocky ile ilk çocuğunu kucağına alan Rihanna'dan beklenen paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, bebeğinin yüzünün göründüğü kareleri ilk kez yayınladı
Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi
GENEL
GENEL
GENEL
ASAP ROCKY, RİHANNA
ASAP ROCKY, RİHANNA
RİHANNA
RİHANNA
RİHANNA
RİHANNA
Rihanna'nın bebeğinin yüzü göründü!
Rapçi ASAP Rocky ile ilk çocuğunu kucağına alan Rihanna'dan beklenen paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, bebeğinin yüzünün göründüğü kareleri ilk kez yayınladı
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