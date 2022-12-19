İş insanı Celal Çapa ve eşi Şebnem Çapa çifti, aileleriyle bir araya gelerek yeni yılı erkenden kutladılar.
Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi
CELAL-ŞEBNEM, CEYLAN ÇAPA
CELAL-ŞEBNEM, CEYLAN ÇAPA
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
Ailece yılbaşı yemeği!
İş insanı Celal Çapa ve eşi Şebnem Çapa çifti, aileleriyle bir araya gelerek yeni yılı erkenden kutladılar.
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