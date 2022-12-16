Yılbaşına özel etkinlik...

iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimleri gelenekselleşen yılbaşı davetinde buluştu.

Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma

FULYA GÜNDOĞDU

NERGİS PEKUYSAL

TUĞBA DEVELİ

HÜLYA ELTEMUR

FULYA, ECE NAYMAN

FİGEN KIRAL

REYHAN İPEKEL

BEGÜM ÖZER

ŞULE ARGÜDER

BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU

ARZU KUNT

İPEK KÖSE

ARZU ÖZAL

AYŞE BURCU KAYA

GENEL

GENEL

Yılbaşına özel etkinlik...

iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimleri gelenekselleşen yılbaşı davetinde buluştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor...

Begüm Şen
Farklı ve bakımlı...

Ümit Boyner
Şık tercihlerin kadını....

Caroline Koç
Yılbaşına özel etkinlik...

iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimleri gelenekselleşen yılbaşı davetinde buluştu.
40. yıla renkli kutlama...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun ev sahipliğini yaptığı 40. yıl kutlamasında bir araya geldiler.
Ayrılsak da beraberiz!

İki yıl önce evliliklerini bitirme kararı alan Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök ve Esra Dinçkök çifti önceki gün bir davete birlikte gelerek kafaları karıştırdı.
Özel koleksiyona etkinlik...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları özel tasarlanan ürünleri incelemek için etkinlikte bir araya geldiler.
Sabancı'ya ailece kutlama!

DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan doğum gününü ailece bir araya gelerek kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.