iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimleri gelenekselleşen yılbaşı davetinde buluştu.
Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma
FULYA GÜNDOĞDU
NERGİS PEKUYSAL
TUĞBA DEVELİ
HÜLYA ELTEMUR
FULYA, ECE NAYMAN
FİGEN KIRAL
REYHAN İPEKEL
BEGÜM ÖZER
ŞULE ARGÜDER
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
ARZU KUNT
İPEK KÖSE
ARZU ÖZAL
AYŞE BURCU KAYA
GENEL
GENEL
Yılbaşına özel etkinlik...
iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimleri gelenekselleşen yılbaşı davetinde buluştu.
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