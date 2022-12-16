40. yıla renkli kutlama...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun ev sahipliğini yaptığı 40. yıl kutlamasında bir araya geldiler.

Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO EŞİ RONİT HAKKO İLE BİRLİKTE MARKASININ 40. YILINI KUTLADI.

GENÇ İŞ İNSANI CAN HAKKO EŞİ DENİZ HAKKO İLE BİRLİKTE KUTLAMALARA KATILDI.

CEM-RONİT HAKKO, PİA HAKKO YEŞİL, DENİZ-CAN HAKKO

RAİF DİNÇKÖK VE  ESRA DİNÇKÖK ETKİNLİĞE BİRLİKTE KATILARAK DİKKATLERİ ÜZERLERİNE ÇEKTİ.

RALF TEZMAN, EMİR UYAR

EROL-TİLDA TEZMAN

HİLAL KOSİF-JAVIER PİLES

MELİSA-MEHMET MUTLU

PİA HAKKO YEŞİL

EDİZ ELHADEF 40. YIL KUTLAMALARINDA DOSTLARIYLA EĞLENDİ.

NİV-ROMİNA GARİH

URS, BETTINA MACHLER

GENÇ İŞ ADAMI ALLAN HAKKO DAVETE YALNIZ KATILDI.

EDA-SELİM KOSİF

RIFAT ELHADEF

EMİR-ŞEBNEM KUNT

MELİS, EMİRHAN SABANCI

MORİS KOHEN

ALP, TARA, SERRA TAŞKENT

BİLGÜN DERELİ

ŞULE ZORLU

40. yıla renkli kutlama...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun ev sahipliğini yaptığı 40. yıl kutlamasında bir araya geldiler.

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