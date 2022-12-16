40. yıla renkli kutlama...

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO EŞİ RONİT HAKKO İLE BİRLİKTE MARKASININ 40. YILINI KUTLADI.
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO EŞİ RONİT HAKKO İLE BİRLİKTE MARKASININ 40. YILINI KUTLADI.
GENÇ İŞ İNSANI CAN HAKKO EŞİ DENİZ HAKKO İLE BİRLİKTE KUTLAMALARA KATILDI.
CEM-RONİT HAKKO, PİA HAKKO YEŞİL, DENİZ-CAN HAKKO
RAİF DİNÇKÖK VE ESRA DİNÇKÖK ETKİNLİĞE BİRLİKTE KATILARAK DİKKATLERİ ÜZERLERİNE ÇEKTİ.
RALF TEZMAN, EMİR UYAR
EROL-TİLDA TEZMAN
HİLAL KOSİF-JAVIER PİLES
MELİSA-MEHMET MUTLU
PİA HAKKO YEŞİL
EDİZ ELHADEF 40. YIL KUTLAMALARINDA DOSTLARIYLA EĞLENDİ.
NİV-ROMİNA GARİH
URS, BETTINA MACHLER
GENÇ İŞ ADAMI ALLAN HAKKO DAVETE YALNIZ KATILDI.
EDA-SELİM KOSİF
RIFAT ELHADEF
EMİR-ŞEBNEM KUNT
MELİS, EMİRHAN SABANCI
MORİS KOHEN
ALP, TARA, SERRA TAŞKENT
BİLGÜN DERELİ
ŞULE ZORLU
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