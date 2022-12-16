Ayrılsak da beraberiz!

İki yıl önce evliliklerini bitirme kararı alan Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök ve Esra Dinçkök çifti önceki gün bir davete birlikte gelerek kafaları karıştırdı.

Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma

AKKÖK HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ İŞ İNSANI RAİF DİNÇKÖK BİR DAVETE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ESRA DİNÇKÖK İLE KATILDI.

ESRA VE RAİF DİNÇKÖK ÇİFTİİKİ YIL ÖNCE KARŞILIKLI OLARAK BOŞANMA KARARI ALMIŞ FAKAT RESMİYETTE EVLİLİKLERİNİ NOKTALAMAMIŞTI.

RAİF DİNÇKÖK

RAİF DİNÇKÖK

ESRA DİNÇKÖK

ESRA DİNÇKÖK

ESRA DİNÇKÖK

ESRA DİNÇKÖK

ESRA DİNÇKÖK

Ayrılsak da beraberiz!

İki yıl önce evliliklerini bitirme kararı alan Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök ve Esra Dinçkök çifti önceki gün bir davete birlikte gelerek kafaları karıştırdı.

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