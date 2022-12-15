Özel koleksiyona etkinlik...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları özel tasarlanan ürünleri incelemek için etkinlikte bir araya geldiler.

Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe

ŞİRİN YALÇIN, ROSELLA KARABACAK

ROSELLA KARABACAK

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

AYLİN TAHİNCİOĞLU

SUZAN TOPLUSOY

NAZLI KEÇİLİ

ŞEBNEM ÇAPA

ZEYNEP ÜSTÜNEL

EBRU DÖŞEKÇİ, EDVİNA SPONZA

ARZU KUNT

BESTE YURTTAŞ

EBRU KOHEN

ÖZLEM AVCIOĞLU

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Özel koleksiyona etkinlik...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları özel tasarlanan ürünleri incelemek için etkinlikte bir araya geldiler.

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