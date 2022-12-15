Kadın çalışanlarını ödüllendirdiği "Senenin Yıldız Kadınları" etkinliği iş dünyasının ilham veren kadınlarını bir araya getirdi.
Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe
BERRİN ZORLU
BEYZA UYANOĞLU
HANDE SEZER PEKCAN
MONİK İPEKEL
ZAFER KOZANOĞLU
BEGÜM MUTUŞ
BEGÜM ÖZER
GENEL
“Senenin Yıldız Kadınları” gecesi...
Kadın çalışanlarını ödüllendirdiği "Senenin Yıldız Kadınları" etkinliği iş dünyasının ilham veren kadınlarını bir araya getirdi.
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