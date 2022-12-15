“Senenin Yıldız Kadınları” gecesi...

Kadın çalışanlarını ödüllendirdiği "Senenin Yıldız Kadınları" etkinliği iş dünyasının ilham veren kadınlarını bir araya getirdi.

Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe

BERRİN ZORLU

BEYZA UYANOĞLU

HANDE SEZER PEKCAN

MONİK İPEKEL

ZAFER KOZANOĞLU

BEGÜM MUTUŞ

BEGÜM ÖZER

GENEL

“Senenin Yıldız Kadınları” gecesi...

Kadın çalışanlarını ödüllendirdiği "Senenin Yıldız Kadınları" etkinliği iş dünyasının ilham veren kadınlarını bir araya getirdi.

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