İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yıl daveti kapsamında Venedik Sarayı'nda buluştu.
Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba
HAKAN SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
ŞULE ZORLU
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
MARCO TEMPONİ, ÖZLEM TEMPONİ
GİZEM SABANCI
BEGÜM ÖZER
Venedik Sarayı'nda davet!
İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yıl daveti kapsamında Venedik Sarayı'nda buluştu.
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