Venedik Sarayı'nda davet!

İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yıl daveti kapsamında Venedik Sarayı'nda buluştu.

Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba

HAKAN SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

ŞULE ZORLU

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

MARCO TEMPONİ, ÖZLEM TEMPONİ

GİZEM SABANCI

BEGÜM ÖZER

Venedik Sarayı'nda davet!

İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yıl daveti kapsamında Venedik Sarayı'nda buluştu.

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