Cemiyet hayatının alışveriş tutkunu ünlü hanımları yeni yıl için kurulan özel standları gezdi.
Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba
BİLGE KURU, PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
AYLİN YILMAZ
BEYZA UYANOĞLU
BAHAR ŞER
ÖZNUR YAKIN
BİLGE KURU
ARZU KUNT
ÇİĞDEM KURT
ECE KIRAL
JÜLİDE ÖNENGÜT
SERAP SARI
Yılbaşı öncesi alışveriş etkinliği...
Cemiyet hayatının alışveriş tutkunu ünlü hanımları yeni yıl için kurulan özel standları gezdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.