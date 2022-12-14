Ayşe Boyner kurucusu olduğu markasının 2023 İlkbahar/yaz koleksiyonunu renkli etkinlikle tanıttı.
Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba
AYŞE BOYNER
BİLGÜN DERELİ
ZEYNEP ÇARMIKLI
YASEMİN ALOĞLU
YASEMİN ALOĞLU, ZEYNEP ÇARMIKLI, BİLGÜN DERELİ
AYŞE BOYNER
Özel koleksiyona tanıtım...
Ayşe Boyner kurucusu olduğu markasının 2023 İlkbahar/yaz koleksiyonunu renkli etkinlikle tanıttı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.