İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları sanatçı Emre Namyeter'in sergisinde bir araya geldiler.
Giriş: 13 Aralık 2022 Salı
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY-PERVİN ERSOY, EMRE NAMYETER, BİLGE KURU
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY SANATÇI EMRE NAMYETER
PERVİN ERSOY
EMRE NAMYETER
SUZAN TOPLUSOY
NERGİS PEKUYSAL
ÖZNUR YAKIN
GENEL
Sanatseverler sergide buluştu!
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları sanatçı Emre Namyeter'in sergisinde bir araya geldiler.
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