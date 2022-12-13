Sanatseverler sergide buluştu!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları sanatçı Emre Namyeter'in sergisinde bir araya geldiler.

Giriş: 13 Aralık 2022 Salı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY-PERVİN ERSOY, EMRE NAMYETER, BİLGE KURU

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY SANATÇI EMRE NAMYETER

PERVİN ERSOY

EMRE NAMYETER

SUZAN TOPLUSOY

NERGİS PEKUYSAL

ÖZNUR YAKIN

GENEL

Sanatseverler sergide buluştu!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları sanatçı Emre Namyeter'in sergisinde bir araya geldiler.

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