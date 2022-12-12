Bebek'te keyifli hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Haluk Dinçer, Alize Dinçkök ve Hüsnü-Asuman Güreli çifti Bebek'te keyifli bir hafta sonu geçirdiler.

Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

HALUK DİNÇER

HALUK DİNÇER

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI, HALUK DİNÇER

ALİ SABANCI, HALUK DİNÇER

ALİ SABANCI, HALUK DİNÇER

HÜSNÜ-ASUMAN GÜRELİ

HÜSNÜ-ASUMAN GÜRELİ

Bebek'te keyifli hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Haluk Dinçer, Alize Dinçkök ve Hüsnü-Asuman Güreli çifti Bebek'te keyifli bir hafta sonu geçirdiler.

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Bebek'te keyifli hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Haluk Dinçer, Alize Dinçkök ve Hüsnü-Asuman Güreli çifti Bebek'te keyifli bir hafta sonu geçirdiler.
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