İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Haluk Dinçer, Alize Dinçkök ve Hüsnü-Asuman Güreli çifti Bebek'te keyifli bir hafta sonu geçirdiler.
Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi
ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU
ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU
HALUK DİNÇER
HALUK DİNÇER
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI, HALUK DİNÇER
ALİ SABANCI, HALUK DİNÇER
ALİ SABANCI, HALUK DİNÇER
HÜSNÜ-ASUMAN GÜRELİ
HÜSNÜ-ASUMAN GÜRELİ
Bebek'te keyifli hafta sonu...
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Haluk Dinçer, Alize Dinçkök ve Hüsnü-Asuman Güreli çifti Bebek'te keyifli bir hafta sonu geçirdiler.
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