Güneştekin’den 'Yedigören’in Alfabesi' sergisi...

AHMET GÜNEŞTEKİN, ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI MUAMMER KESKİN, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, DURSUN GÜNDOĞDU
AHMET GÜNEŞTEKİN, ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI MUAMMER KESKİN, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, DURSUN GÜNDOĞDU
AHMET GÜNEŞTEKİN
KARDELEN GÜNEŞTEKİN
EDA-SELİM KOSİF
GONCA ÜNSAL, ALİ GÜRSOY
SEDEF ORMAN
AHU ORAKÇIOĞLU
TUĞBA-NURİ DEVELİ
MERAL-HASAN KOSİF
OZAN-BAHAR, OZAN CAN ŞER
HEVES EKİNCİ
ÖZNUR-BURAK YAKIN
SÜLEYMAN, HASAN, SELİM KOSİF
FATİH-ESRA ÖZTÜRK
EMİN HİTAY
ASLI-BORA PEHLİVANLAR
ECE, FULYA NAYMAN
MARIA-YAHŞİ BARAZ
CAN HELVACIOĞLU, BURCU ŞENDİR
METİN SÜRÜR, SEÇİL KARAKAŞ
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