Güneştekin’den 'Yedigören’in Alfabesi' sergisi...

Sanatçı Ahmet Güneştekin, 'Yedigören'in Alfabesi' sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Giriş: 09 Aralık 2022 Cuma

AHMET GÜNEŞTEKİN, ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI MUAMMER KESKİN, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, DURSUN GÜNDOĞDU

AHMET GÜNEŞTEKİN

KARDELEN GÜNEŞTEKİN

EDA-SELİM KOSİF

GONCA ÜNSAL, ALİ GÜRSOY

SEDEF ORMAN

AHU ORAKÇIOĞLU

TUĞBA-NURİ DEVELİ

MERAL-HASAN KOSİF

OZAN-BAHAR, OZAN CAN ŞER

HEVES EKİNCİ

ÖZNUR-BURAK YAKIN

SÜLEYMAN, HASAN, SELİM KOSİF

FATİH-ESRA ÖZTÜRK

EMİN HİTAY

ASLI-BORA PEHLİVANLAR

ECE, FULYA NAYMAN

MARIA-YAHŞİ BARAZ

CAN HELVACIOĞLU, BURCU ŞENDİR

METİN SÜRÜR, SEÇİL KARAKAŞ

Güneştekin’den 'Yedigören’in Alfabesi' sergisi...

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