Genç tasarımcılar 'Koza'da yarıştı!

Genç tasarımcıları Türk moda sektörüne kazandırarak artı değer yaratmayı hedefleyen ve bu güçlü endüstrinin sürdürülebilir olmasına önemli katkı sağlayan KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın 30. final gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Giriş: 09 Aralık 2022 Cuma

İHKİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE JÜRİ BAŞKANI NEJDET AYAYDIN VE EŞİ EMEL AYAYDIN

İHKİB VE TİM BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE VE ULUSLARARASI HAZIR GİYİM FEDERASYONU BAŞKANI CEM ALTAN

MEHTAP ELAİDİ

CİHAN NACAR

ARZU KUNT

İHKİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE JÜRİ BAŞKANI NEJDET AYAYDIN VE MODACI ECE EGE

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Genç tasarımcılar 'Koza'da yarıştı!

Genç tasarımcıları Türk moda sektörüne kazandırarak artı değer yaratmayı hedefleyen ve bu güçlü endüstrinin sürdürülebilir olmasına önemli katkı sağlayan KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın 30. final gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

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