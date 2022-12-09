Genç tasarımcıları Türk moda sektörüne kazandırarak artı değer yaratmayı hedefleyen ve bu güçlü endüstrinin sürdürülebilir olmasına önemli katkı sağlayan KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın 30. final gecesinde ödüller sahiplerini buldu.
Giriş: 09 Aralık 2022 Cuma
İHKİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE JÜRİ BAŞKANI NEJDET AYAYDIN VE EŞİ EMEL AYAYDIN
İHKİB VE TİM BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE VE ULUSLARARASI HAZIR GİYİM FEDERASYONU BAŞKANI CEM ALTAN
MEHTAP ELAİDİ
CİHAN NACAR
ARZU KUNT
İHKİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE JÜRİ BAŞKANI NEJDET AYAYDIN VE MODACI ECE EGE
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Genç tasarımcılar 'Koza'da yarıştı!
Genç tasarımcıları Türk moda sektörüne kazandırarak artı değer yaratmayı hedefleyen ve bu güçlü endüstrinin sürdürülebilir olmasına önemli katkı sağlayan KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın 30. final gecesinde ödüller sahiplerini buldu.
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