TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a iş insanlarından ziyaret!

Azerbaycan'da geçirdiği kazanın ardından bir süre tedavi gören Binali Yıldırım'ı Ağrılı işadamları ziyaret etti.

Giriş: 07 Aralık 2022 Çarşamba

HİKMET ERASLAN, MEHMET ERASLAN, TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, CİNER YAYIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ, MEHMET YASSIBOĞA, KEMAL CAN

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a iş insanlarından ziyaret!

Azerbaycan'da geçirdiği kazanın ardından bir süre tedavi gören Binali Yıldırım'ı Ağrılı işadamları ziyaret etti.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a iş insanlarından ziyaret!

Azerbaycan'da geçirdiği kazanın ardından bir süre tedavi gören Binali Yıldırım'ı Ağrılı işadamları ziyaret etti.
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