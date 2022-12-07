TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a iş insanlarından ziyaret!
Azerbaycan'da geçirdiği kazanın ardından bir süre tedavi gören Binali Yıldırım'ı Ağrılı işadamları ziyaret etti.
Giriş: 07 Aralık 2022 Çarşamba
HİKMET ERASLAN, MEHMET ERASLAN, TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, CİNER YAYIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ, MEHMET YASSIBOĞA, KEMAL CAN
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a iş insanlarından ziyaret!
Azerbaycan'da geçirdiği kazanın ardından bir süre tedavi gören Binali Yıldırım'ı Ağrılı işadamları ziyaret etti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.