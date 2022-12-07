Moda tutkunları bir arada...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel bir lansmanda bir araya gelerek yeni koleksiyonu incelediler.

Giriş: 07 Aralık 2022 Çarşamba

ALİ ZAİM, SEDEF ORMAN, ÜMİT ZAİM, MURAT ZAİM

SEDEF ORMAN, MELİS SEZEN, ALİ ZAİM

SEDEF ORMAN

 ALİ ZAİM

JAKLİN GÜNER

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

OZAN CAN, BAHAR ŞER

LEYLA ALATON

SEDEF ORMAN, LEYLA ALATON

FÜSUN-SİNAN KURAN

Moda tutkunları bir arada...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel bir lansmanda bir araya gelerek yeni koleksiyonu incelediler.

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Moda tutkunları bir arada...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel bir lansmanda bir araya gelerek yeni koleksiyonu incelediler.
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