İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel bir lansmanda bir araya gelerek yeni koleksiyonu incelediler.
Giriş: 07 Aralık 2022 Çarşamba
ALİ ZAİM, SEDEF ORMAN, ÜMİT ZAİM, MURAT ZAİM
SEDEF ORMAN, MELİS SEZEN, ALİ ZAİM
SEDEF ORMAN
ALİ ZAİM
JAKLİN GÜNER
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
OZAN CAN, BAHAR ŞER
LEYLA ALATON
SEDEF ORMAN, LEYLA ALATON
FÜSUN-SİNAN KURAN
Moda tutkunları bir arada...
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel bir lansmanda bir araya gelerek yeni koleksiyonu incelediler.
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