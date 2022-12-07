Cemiyet hayatının ünlü simaları bir kozmetik markasının yeni yıl davetinde bir araya geldiler.
Giriş: 07 Aralık 2022 Çarşamba
LEYLA ALATON
CEYLAN ÇAPA
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
FULYA NAYMAN
ECE NAYMAN
BUKET TAŞDELEN
AYÇA KAYA
Yeni yıla özel kutlama!
Cemiyet hayatının ünlü simaları bir kozmetik markasının yeni yıl davetinde bir araya geldiler.
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