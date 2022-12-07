Başarım Sensin Derneği, üyeleriyle birlikte Yerebatan Sarnıcı'nı gezdi.
Giriş: 07 Aralık 2022 Çarşamba
GÜLSÜM GÜRAL, ŞULE ARGÜDER, HEDİYE GÜRAL GÜR
ÖZGE SANDER
ŞULE ARGÜDER
ŞULE ARGÜDER
SERAP SARI, ŞULE ARGÜDER
BEGÜM ÖZER, ÖZGE SANDER, ŞULE ARGÜDER
GÜLNAZ-HAKAN SEZGİN
ÖZGE SANDER, ŞULE ARGÜDER, GÜLSÜM GÜRAL, HEDİYE GÜRAL GÜR
GENEL
Başarım Sensin 'Yerebatan Sarnıcı'nda'...
Başarım Sensin Derneği, üyeleriyle birlikte Yerebatan Sarnıcı'nı gezdi.
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