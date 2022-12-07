Başarım Sensin 'Yerebatan Sarnıcı'nda'...

Başarım Sensin Derneği, üyeleriyle birlikte Yerebatan Sarnıcı'nı gezdi.

Giriş: 07 Aralık 2022 Çarşamba

GÜLSÜM GÜRAL, ŞULE ARGÜDER, HEDİYE GÜRAL GÜR

ÖZGE SANDER

ŞULE ARGÜDER

ŞULE ARGÜDER

SERAP SARI, ŞULE ARGÜDER

BEGÜM ÖZER, ÖZGE SANDER, ŞULE ARGÜDER

GÜLNAZ-HAKAN SEZGİN

ÖZGE SANDER, ŞULE ARGÜDER, GÜLSÜM GÜRAL, HEDİYE GÜRAL GÜR

GENEL

Başarım Sensin 'Yerebatan Sarnıcı'nda'...

Başarım Sensin Derneği, üyeleriyle birlikte Yerebatan Sarnıcı'nı gezdi.

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