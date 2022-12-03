Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı ile buluştu.
Giriş: 03 Aralık 2022 Cumartesi
LEYLA ALATON, PROF. DR. İLBER ORTAYLI
LEYLA ALATON, PROF. DR. İLBER ORTAYLI
LEYLA ALATON, PROF. DR. İLBER ORTAYLI
LEYLA ALATON, PROF. DR. İLBER ORTAYLI
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Alaton, Ortaylı'yla bir araya geldi!
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı ile buluştu.
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