Alaton, Ortaylı'yla bir araya geldi!

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı ile buluştu.

Giriş: 03 Aralık 2022 Cumartesi

LEYLA ALATON, PROF. DR. İLBER ORTAYLI

LEYLA ALATON, PROF. DR. İLBER ORTAYLI

LEYLA ALATON, PROF. DR. İLBER ORTAYLI

LEYLA ALATON, PROF. DR. İLBER ORTAYLI

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Alaton, Ortaylı'yla bir araya geldi!

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı ile buluştu.

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