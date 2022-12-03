Tekstil, fuarcılık ve turizm alanında faaliyet gösteren Dossi Dossi Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Haliç kıyısındaki yeni yatırımı hakkında açıklamada bulundu.
Giriş: 03 Aralık 2022 Cumartesi
İŞ İNSANLARI AHMET VE HİKMET ERASLAN, CİNER YAYIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ'I DA ZİYARET EDEREK YATIRIMLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİLER.
HİKMET ERASLAN
HİKMET ERASLAN
HİKMET ERASLAN
HİKMET ERASLAN
HİKMET ERASLAN
HİKMET ERASLAN
Dosso Dossi Holding’den yeni otel yatırımı!
Tekstil, fuarcılık ve turizm alanında faaliyet gösteren Dossi Dossi Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Haliç kıyısındaki yeni yatırımı hakkında açıklamada bulundu.
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