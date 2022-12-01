Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Dinçkök ve Koray Erkaya'nın hayata geçirdiği "Deep Passion Misunderstood/Rebirth" sergisinin ön gösterimi Berlin'de gerçekleşti.
Giriş: 01 Aralık 2022 Perşembe
AYŞEGÜL DİNÇKÖK, ŞAHİKA ERCÜMEN
AYŞEGÜL DİNÇKÖK
AYŞEGÜL DİNÇKÖK, SEDEF AYGÜN, ŞAHİKA ERCÜMEN
AYŞEGÜL DİNÇKÖK
AYŞEGÜL DİNÇKÖK
AYŞEGÜL DİNÇKÖK
AYŞEGÜL DİNÇKÖK
AYŞEGÜL DİNÇKÖK
AYŞEGÜL DİNÇKÖK
AYŞEGÜL DİNÇKÖK
Dinçkök'den Berlin'de sergi!
Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Dinçkök ve Koray Erkaya'nın hayata geçirdiği "Deep Passion Misunderstood/Rebirth" sergisinin ön gösterimi Berlin'de gerçekleşti.
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