Dinçkök'den Berlin'de sergi!

Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Dinçkök ve Koray Erkaya'nın hayata geçirdiği "Deep Passion Misunderstood/Rebirth" sergisinin ön gösterimi Berlin'de gerçekleşti.

Giriş: 01 Aralık 2022 Perşembe

AYŞEGÜL DİNÇKÖK, ŞAHİKA ERCÜMEN

AYŞEGÜL DİNÇKÖK

AYŞEGÜL DİNÇKÖK, SEDEF AYGÜN, ŞAHİKA ERCÜMEN

AYŞEGÜL DİNÇKÖK

AYŞEGÜL DİNÇKÖK

AYŞEGÜL DİNÇKÖK

AYŞEGÜL DİNÇKÖK

AYŞEGÜL DİNÇKÖK

AYŞEGÜL DİNÇKÖK

AYŞEGÜL DİNÇKÖK

Dinçkök'den Berlin'de sergi!

Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Dinçkök ve Koray Erkaya'nın hayata geçirdiği "Deep Passion Misunderstood/Rebirth" sergisinin ön gösterimi Berlin'de gerçekleşti.

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