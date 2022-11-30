Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evli olan Hailey Baldwin, bebek beklediği yönündeki iddialara paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.
Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba
HAILEY BALDWIN
JUSTIN BIEBER-HAILEY BALDWIN
JUSTIN BIEBER-HAILEY BALDWIN
JUSTIN BIEBER-HAILEY BALDWIN
JUSTIN BIEBER-HAILEY BALDWIN
JUSTIN BIEBER-HAILEY BALDWIN
JUSTIN BIEBER-HAILEY BALDWIN
HAILEY BALDWIN
HAILEY BALDWIN
HAILEY BALDWIN
HAILEY BALDWIN
HAILEY BALDWIN
'Hamilelik' iddialarına fotoğraflı yanıt!
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evli olan Hailey Baldwin, bebek beklediği yönündeki iddialara paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.
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