Bu yıl 15. gerçekleştirilen Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali alışveriş tutkunlarını ağırladı.
Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba
PERVİN ERSOY YAKIN ARKADAŞI BİLGE KURU İLE FESTİVALE GELEREK ALIŞVERİŞ YAPTI.
SELEN KEÇELİ ALIŞVERİŞ YAPARAK TOHUM OTİZM VAKFI'NA DESTEK OLDU.
NİL UYGUNER
EBRU KOHEN
HAYRİ-BUKET TAŞDELEN ÇİFTİDE FESTİVALDEYDİ...
ROSELLA KARABACAK
FULYA NAYMAN
MİNE NARİN
GENEL
GENEL
Tohum Otizm Vakfı'ndan alışveriş festivali...
Bu yıl 15. gerçekleştirilen Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali alışveriş tutkunlarını ağırladı.
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