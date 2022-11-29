Brezilyalı Evelize Kosif eşi ve çocuklarıyla birlikte maç seyrederek milli takımını destekledi.
Giriş: 29 Kasım 2022 Salı
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
HAKAN, TAYLAN ELİZA, THEO KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
Kosifler'den Brezilya'ya destek!
Brezilyalı Evelize Kosif eşi ve çocuklarıyla birlikte maç seyrederek milli takımını destekledi.
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