Gençler için sahnedeler...

Sanat, cemiyet ve iş dünyasının sevilen isimleri Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın 20. yılını düzenlenen konserde gençler için sahne alarak kutladılar.

Giriş: 29 Kasım 2022 Salı

CELAL-ŞEBNEM ÇAPA

MERVE, ZEYNEP, MİNA ÜSTÜNEL

DİLEK TÜRKER

DİLARA AKIN

HANDE SEZER PEKCAN

HÜLYA ELTEMUR

ZEYNEP ÇARMIKLI, ASLI KUSEYRİOĞLU

SERNUR ÇİFTÇİ

FULYA NAYMAN

SONGÜL ÖZSAN

BERK, BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU

AYTEN DANIŞMAN

DİDEM DURU

AYŞE KIRIMLI

DİDEM KURDOĞLU

SERAP SARI

İBRAHİM BETİL

GENEL

Gençler için sahnedeler...

Sanat, cemiyet ve iş dünyasının sevilen isimleri Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın 20. yılını düzenlenen konserde gençler için sahne alarak kutladılar.

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