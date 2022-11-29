Gençler için sahnedeler...

CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
MERVE, ZEYNEP, MİNA ÜSTÜNEL
DİLEK TÜRKER
DİLARA AKIN
HANDE SEZER PEKCAN
HÜLYA ELTEMUR
ZEYNEP ÇARMIKLI, ASLI KUSEYRİOĞLU
SERNUR ÇİFTÇİ
FULYA NAYMAN
SONGÜL ÖZSAN
BERK, BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
AYTEN DANIŞMAN
DİDEM DURU
AYŞE KIRIMLI
DİDEM KURDOĞLU
SERAP SARI
İBRAHİM BETİL
GENEL
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