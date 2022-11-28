Minik dostlarını paylaştılar!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları sosyal medyadan yürütülen 'Katliama karşı bir dost resmi paylaş' kampanyası için sevimli dostlarını paylaştılar.

Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi

ÜMİT BOYNER

YASEMİN MASİS

YASEMİN-DİKRAN MASİS

CAROLİNE KOÇ PAYLAŞIMI

DERİN MERMERCİ PAYLAŞIMI

CEM BOYNER PAYLAŞIMI

BEYZA UYANOĞLU PAYLAŞIMI

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Minik dostlarını paylaştılar!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları sosyal medyadan yürütülen 'Katliama karşı bir dost resmi paylaş' kampanyası için sevimli dostlarını paylaştılar.

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Minik dostlarını paylaştılar!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları sosyal medyadan yürütülen 'Katliama karşı bir dost resmi paylaş' kampanyası için sevimli dostlarını paylaştılar.

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