İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları sosyal medyadan yürütülen 'Katliama karşı bir dost resmi paylaş' kampanyası için sevimli dostlarını paylaştılar.
Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi
ÜMİT BOYNER
YASEMİN MASİS
YASEMİN-DİKRAN MASİS
CAROLİNE KOÇ PAYLAŞIMI
DERİN MERMERCİ PAYLAŞIMI
CEM BOYNER PAYLAŞIMI
BEYZA UYANOĞLU PAYLAŞIMI
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Minik dostlarını paylaştılar!
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları sosyal medyadan yürütülen 'Katliama karşı bir dost resmi paylaş' kampanyası için sevimli dostlarını paylaştılar.
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