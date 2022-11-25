Jennifer Lopez her şeyi sildi!

Oyuncu Ben Affleck ile nikah masasına oturan şarkıcı Jennifer Lopez, son hamlesiyle kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabındaki tüm gönderileri silip profil sayfasını siyah bir kareyle değiştirdi.

Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

Jennifer Lopez her şeyi sildi!

Oyuncu Ben Affleck ile nikah masasına oturan şarkıcı Jennifer Lopez, son hamlesiyle kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabındaki tüm gönderileri silip profil sayfasını siyah bir kareyle değiştirdi.

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