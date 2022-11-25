Oyuncu Ben Affleck ile nikah masasına oturan şarkıcı Jennifer Lopez, son hamlesiyle kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabındaki tüm gönderileri silip profil sayfasını siyah bir kareyle değiştirdi.
Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
Jennifer Lopez her şeyi sildi!
Oyuncu Ben Affleck ile nikah masasına oturan şarkıcı Jennifer Lopez, son hamlesiyle kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabındaki tüm gönderileri silip profil sayfasını siyah bir kareyle değiştirdi.
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