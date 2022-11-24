Cemiyet hayatının ünlü simaları yeni lezzetleri tatmak için etkinlikte bir araya geldiler.
Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe
NURŞEN AYMUTLU, PERVİN ERSOY, HÜSEYİN AYMUTLU
BEYZA UYANOĞLU
NERGİS PEKUYSAL
HÜLYA KALYONCU
BİLGE KURU
ÖZNUR YAKIN
ARZU KUNT
Lezzet tutkunları buluştu!
Cemiyet hayatının ünlü simaları yeni lezzetleri tatmak için etkinlikte bir araya geldiler.
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