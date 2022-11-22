'Tarım Alanında Şövalye Liyakat Nişanı' bu yıl Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman'a verildi.
Giriş: 22 Kasım 2022 Salı
HALUK DİNÇER
HERVE -MARIE MAGRO
AYŞEGÜL-ALİ ÜNAL
HERVE MAGRO, ALİ BAŞMAN
AHMET GÜNEŞTEKİN, CANAN ŞİRİN
CEVZA, ASLI, NAZAN, ALİ BAŞMAN
FARUK-DİLEK BİL
EDA-SARP EVLİYAGİL
GILA BENMAYOR, BANU BİRKAN
Fransız Sarayı'nın özel davetlileri...
'Tarım Alanında Şövalye Liyakat Nişanı' bu yıl Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman'a verildi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.