Fransız Sarayı'nın özel davetlileri...

'Tarım Alanında Şövalye Liyakat Nişanı' bu yıl Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman'a verildi.

Giriş: 22 Kasım 2022 Salı

HALUK DİNÇER

HERVE -MARIE MAGRO

AYŞEGÜL-ALİ ÜNAL

HERVE MAGRO, ALİ BAŞMAN

AHMET GÜNEŞTEKİN, CANAN ŞİRİN

CEVZA, ASLI, NAZAN, ALİ BAŞMAN 

FARUK-DİLEK BİL

EDA-SARP EVLİYAGİL

GILA BENMAYOR, BANU BİRKAN

Fransız Sarayı'nın özel davetlileri...

'Tarım Alanında Şövalye Liyakat Nişanı' bu yıl Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman'a verildi.

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'Tarım Alanında Şövalye Liyakat Nişanı’ bu yıl Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman’a verildi.

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