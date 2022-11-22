Ünlü oyuncu Eva Mendes, katıldığı programda uzun süredir birliktelik yaşadığı ve iki çocuğunun babası olan Ryan Gosling ile gizlice evlendiklerini itiraf etti
Giriş: 22 Kasım 2022 Salı
RYAN GOSLING, EVA MENDES
RYAN GOSLING, EVA MENDES
RYAN GOSLING, EVA MENDES
RYAN GOSLING, EVA MENDES
RYAN GOSLING
EVA MENDES
Ryan Gosling ile Eva Mendes gizlice evlenmiş!
Ünlü oyuncu Eva Mendes, katıldığı programda uzun süredir birliktelik yaşadığı ve iki çocuğunun babası olan Ryan Gosling ile gizlice evlendiklerini itiraf etti
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