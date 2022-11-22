Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü hanımları özel davette bir araya geldiler.
Giriş: 22 Kasım 2022 Salı
ŞEBNEM ÇAPA
HANDE SEZER PEKCAN
AHU ORAKÇIOĞLU
ÖZGE SANDER
ZEYNEP ÜSTÜNEL
BESTE YURTTAŞ
ECE KIRAL
MERAL YAZICI
İPEK KÖSE
BURCU ŞENDİR
FÜSUN KURAN
ARZU KUNT
ARZU ÖZAL
AYŞE BURCU KAYA
BEGÜM ÖZER, AHU ORAKÇIOĞLU
Modasever hanımlar özel davette...
Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü hanımları özel davette bir araya geldiler.
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