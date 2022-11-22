Türkiye'nin yat distribütörü Tezmarin, Pendik'te gerçekleştirilen Cryptom Bosphorus Boat Show prömiyer fuarında deniz tutkunlarıyla bir araya geldi.
Giriş: 22 Kasım 2022 Salı
ENGİN ALTAN DÜZYATAN, RALF TEZMAN, SUAT YİĞİT
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Tekne tutkunları fuarda!
Türkiye'nin yat distribütörü Tezmarin, Pendik'te gerçekleştirilen Cryptom Bosphorus Boat Show prömiyer fuarında deniz tutkunlarıyla bir araya geldi.
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