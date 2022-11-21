American Music Awards'da, 2022 yılının kazananları dün gece yapılan görkemli törenle belli oldu.
Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
PINK
PINK
DOVE CAMERON
BECKY
CARRIE UNDERWOOD
Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu!
American Music Awards'da, 2022 yılının kazananları dün gece yapılan görkemli törenle belli oldu.
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