Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu!

American Music Awards'da, 2022 yılının kazananları dün gece yapılan görkemli törenle belli oldu.

Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

PINK

PINK

DOVE CAMERON

BECKY

CARRIE UNDERWOOD

Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu!

American Music Awards'da, 2022 yılının kazananları dün gece yapılan görkemli törenle belli oldu.

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