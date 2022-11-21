İzlediği 2 bine yakın oyunu "Oyunname" adlı kitabında toplayan Tilda Tezman, ikinci kitabı "Oyunname II"'ye özel bir günü gerçekleştirdi.
Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi
TİLDA-EROL TEZMAN
TİLDA TEZMAN
RALF, TİLDA TEZMAN
TİLDA, SELİM TEZMAN
RALF TEZMAN
EROL, TİLDA TEZMAN
MORİS KOHEN
ŞEBNEM ÇAPA
TİLDA TEZMAN, ŞEBNEM ÇAPA
'Oyunname II'ye imza günü...
İzlediği 2 bine yakın oyunu "Oyunname" adlı kitabında toplayan Tilda Tezman, ikinci kitabı "Oyunname II"'ye özel bir günü gerçekleştirdi.
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