5. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması Ödülleri düzenlenen özel geceyle sahiplerini buldu.
Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi
CİNER YAYIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ, GECENİN BİRİNCİSİ SEONGHYEON LEEM'E BERKAN BAYCAN'A AİT ÖZEL BİR ESER HEDİYE ETTİ.
KENAN TEKDAĞ
BERKAN BAYCAN, CRISTIAN SCHNELL, BARAN UMUT BAYCAN, KENAN TEKDAĞ, ELISA OVART BARETTE, AYSUN ÖZ, KÜRŞAT OĞUZ
KENAN TEKDAĞ, BARAN UMUT BAYCAN
ALEXANDRE ABELLEN, GÜLSİN ONAY
FRANSA BAŞKONSOLOSU OLIVIER GAUVIN, SEONGHYEON LEEM
OLIVIER GAUVIN
INGRID THOBOIS, ALEXANDRE ABELLEN
GENEL
GENEL
5. İstanbul Orchestra’Sion'da ödül gecesi!
5. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması Ödülleri düzenlenen özel geceyle sahiplerini buldu.
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