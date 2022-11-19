Aslışah'ın yoga saati!

İkinci çocuğuna hamile olan Aslışah Alkoçlar Demirağ, yoga yaptığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

Aslışah'ın yoga saati!

İkinci çocuğuna hamile olan Aslışah Alkoçlar Demirağ, yoga yaptığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Berrin Zorlu
Şık tercihler...

Aslışah Alkoçlar

Stiliyle göz dolduruyor...

Nevbahar Koç
5. İstanbul Orchestra’Sion'da ödül gecesi!

5. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması Ödülleri düzenlenen özel geceyle sahiplerini buldu.

Bebek ziyaretçileri...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
Aslışah'ın yoga saati!

İkinci çocuğuna hamile olan Aslışah Alkoçlar Demirağ, yoga yaptığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
'12 yıl sonra Paris'te'

Yakın dostlar Maya Portakal Bitargil ve Sanem Tezman 12 yıl aradan sonra birlikte Paris'e gittiler.
Anne-oğul kortlarda!

İş insanı Melisa Mutlu oğlu Murat ile birlikte kortlara inerek tenis oynadı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.