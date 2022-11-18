Yakın dostlar Maya Portakal Bitargil ve Sanem Tezman 12 yıl aradan sonra birlikte Paris'e gittiler.
Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma
SANEM TEZMAN, MAYA PORTKAL BİTARGİL
SANEM TEZMAN, MAYA PORTKAL BİTARGİL, MELİSA VON FABER CASTELL
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
'12 yıl sonra Paris'te'
Yakın dostlar Maya Portakal Bitargil ve Sanem Tezman 12 yıl aradan sonra birlikte Paris'e gittiler.
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