Ertek'e hüzünlü veda...

KEREM, CEREN BEKTAŞ-GÖKÇE, LARA ATUK CENAZE TÖRENİNDE TAZİYELERİ KABUL ETTİLER.
KEREM, CEREN BEKTAŞ-GÖKÇE, LARA ATUK CENAZE TÖRENİNDE TAZİYELERİ KABUL ETTİLER.
DİLEK SABANCI, CENAZE TÖRENİNE KATILARAK GÖKÇE ATUK'A BAŞSAĞLIĞI VERDİ.
DİLEK SABANCI
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI BURAK ELMAS'DA ATUK AİLESİNE TAZİYELERİNİ BİZZAT İLETTİ.
FARUK SÜREN, FATİH ALTAYLI
TANSA EKŞİOĞLU TÖRENE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
ENDER MERMERCİ'DE TÖRENE KATILARAK ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI.
BURAK YAKIN
MERAL YAZICI
TAHİRE DEMİRCAN
HÜLYA KALYONCU
BEGÜM EYİLİK
HAYRETTİN-BUKET TAŞDELEN
DİLEK ERTEK
GENEL
GENEL
GENEL
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