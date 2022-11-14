Ertek'e hüzünlü veda...

Tahiti'de gemiden düşerek hayatını kaybeden iş insanı Dilek Ertek gıyabında düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi

KEREM, CEREN BEKTAŞ-GÖKÇE, LARA ATUK CENAZE TÖRENİNDE TAZİYELERİ KABUL ETTİLER.

DİLEK SABANCI, CENAZE TÖRENİNE KATILARAK GÖKÇE ATUK'A BAŞSAĞLIĞI VERDİ.

DİLEK SABANCI

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI BURAK ELMAS'DA ATUK AİLESİNE TAZİYELERİNİ BİZZAT İLETTİ.

FARUK SÜREN, FATİH ALTAYLI

TANSA EKŞİOĞLU TÖRENE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.

ENDER MERMERCİ'DE TÖRENE KATILARAK ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI.

BURAK YAKIN

MERAL YAZICI

TAHİRE DEMİRCAN

HÜLYA KALYONCU

BEGÜM EYİLİK

HAYRETTİN-BUKET TAŞDELEN

DİLEK ERTEK

GENEL

GENEL

GENEL

Ertek'e hüzünlü veda...

Tahiti'de gemiden düşerek hayatını kaybeden iş insanı Dilek Ertek gıyabında düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Berrin Zorlu
Şık tercihler...

Aslışah Alkoçlar

Stiliyle göz dolduruyor...

Nevbahar Koç
Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu...

MTV Avrupa Müzik Ödülleri, Almanya'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Hem iş hem tatil!

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, iş seyahati için Portekiz'e giderek kısa bir tatil yaptı.
Doğada kısa bir mola...

Genç iş insanı Alican Ulusoy oyuncu sevgilisi Hande Subaşı'yla soluğu doğada aldı.
Farklı ve bakımlı...

Aylin Saruhan

Şık tercihler...

Ayşegül Toplusoy

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.