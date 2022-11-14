Ailece tatilde...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan çocuklarıyla birlikte tatile çıkarak Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi

NESLİŞAH, EMİR, ALARA DÜZYATAN

NESLİŞAH, EMİR, ALARA DÜZYATAN

NESLİŞAH, ALARA DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

GENEL

NESLİŞAH ALKOÇLAR- ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR- ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR- ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ailece tatilde...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan çocuklarıyla birlikte tatile çıkarak Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

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