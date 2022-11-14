Neslişah Alkoçlar Düzyatan çocuklarıyla birlikte tatile çıkarak Şanlıurfa'yı ziyaret etti.
Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi
NESLİŞAH, EMİR, ALARA DÜZYATAN
NESLİŞAH, EMİR, ALARA DÜZYATAN
NESLİŞAH, ALARA DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
GENEL
NESLİŞAH ALKOÇLAR- ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR- ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR- ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Ailece tatilde...
Neslişah Alkoçlar Düzyatan çocuklarıyla birlikte tatile çıkarak Şanlıurfa'yı ziyaret etti.
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