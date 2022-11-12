İş insanı Haldun Üstünel ve eşi Zeynep Üstünel, evliliklerinin 29. yılını romantik kareleriyle kutladılar.
Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi
ZEYNEP-HALDUN ÜSTÜNEL
ZEYNEP-HALDUN ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
'Mr. & Mrs. Üstünel, 29 yıl'
İş insanı Haldun Üstünel ve eşi Zeynep Üstünel, evliliklerinin 29. yılını romantik kareleriyle kutladılar.
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