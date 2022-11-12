'Mr. & Mrs. Üstünel, 29 yıl'

İş insanı Haldun Üstünel ve eşi Zeynep Üstünel, evliliklerinin 29. yılını romantik kareleriyle kutladılar.

Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi

ZEYNEP-HALDUN ÜSTÜNEL

ZEYNEP-HALDUN ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

'Mr. & Mrs. Üstünel, 29 yıl'

İş insanı Haldun Üstünel ve eşi Zeynep Üstünel, evliliklerinin 29. yılını romantik kareleriyle kutladılar.

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'Mr. & Mrs. Üstünel, 29 yıl'

İş insanı Haldun Üstünel ve eşi Zeynep Üstünel, evliliklerinin 29. yılını romantik kareleriyle kutladılar.
Gençler için sahnedeler!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın 20. Yıl Konseri'i için sahne hazırlıklarına başladı.

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