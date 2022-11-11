30. yıla eğlenceli davet...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kurucusu olduğu radyonun 30. yılını eğlenceli davetle kutladı.

Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO SANATÇI KENAN DOĞULU İLE BİRLİKTE PARTİDE BİR ARAYA GELDİ.

CEM HAKKO

CAN HAKKO

NASUH-MİNE MAHRUKİ

CAĞAN YÜCE, CEM HAKKO

BURAY, CEM HAKKO

CEM PİLEVNELİ

BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU

GENEL

30. yıla eğlenceli davet...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kurucusu olduğu radyonun 30. yılını eğlenceli davetle kutladı.

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Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kurucusu olduğu radyonun 30. yılını eğlenceli davetle kutladı.
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