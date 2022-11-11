Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kurucusu olduğu radyonun 30. yılını eğlenceli davetle kutladı.
Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO SANATÇI KENAN DOĞULU İLE BİRLİKTE PARTİDE BİR ARAYA GELDİ.
CEM HAKKO
CAN HAKKO
NASUH-MİNE MAHRUKİ
CAĞAN YÜCE, CEM HAKKO
BURAY, CEM HAKKO
CEM PİLEVNELİ
BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU
GENEL
30. yıla eğlenceli davet...
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kurucusu olduğu radyonun 30. yılını eğlenceli davetle kutladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.