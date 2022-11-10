İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde duygusal paylaşımlarıyla andılar.
Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe
ASLAN KEMAL, FERYAL GÜLMAN
ZEYNEP ÜSTÜNEL
BERRİN ZORLU
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Ata'yı andılar...
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde duygusal paylaşımlarıyla andılar.
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