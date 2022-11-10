Sanat tutkunu Tilda Tezman, yeni kitabı Oyunname II'yi özel bir etkinlikle okuyucuların beğenisine sunarak imzaladı.
Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe
TİLDA-EROL TEZMAN
TİLDA TEZMAN
İPEK, NURAN ERÇİL
SİNAN-FÜSUN KURAN
PROF. DR. BERRİN PEHLİVAN PROF. DR. ARZU KUNT
ARZU KUNT
YİĞİT, MERT AYDIN
DİDEM BAĞRIAÇIK
MELTEM KAZAZ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Tezman'dan 'Oyunname II'
Sanat tutkunu Tilda Tezman, yeni kitabı Oyunname II'yi özel bir etkinlikle okuyucuların beğenisine sunarak imzaladı.
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