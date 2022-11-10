Tezman'dan 'Oyunname II'

Sanat tutkunu Tilda Tezman, yeni kitabı Oyunname II'yi özel bir etkinlikle okuyucuların beğenisine sunarak imzaladı.

Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe

TİLDA-EROL TEZMAN

TİLDA TEZMAN

İPEK, NURAN ERÇİL

SİNAN-FÜSUN KURAN

PROF. DR. BERRİN PEHLİVAN PROF. DR. ARZU KUNT

ARZU KUNT

YİĞİT, MERT AYDIN

DİDEM BAĞRIAÇIK

MELTEM KAZAZ

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Tezman'dan 'Oyunname II'

Sanat tutkunu Tilda Tezman, yeni kitabı Oyunname II'yi özel bir etkinlikle okuyucuların beğenisine sunarak imzaladı.

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