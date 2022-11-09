Bahar Atay markası Springandkos ile görsel bir şölen sunarak misafirlerine özel bir davet verdi.
Giriş: 09 Kasım 2022 Çarşamba
BAHAR ATAY, AYŞE BURCU KAYA
İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN
BURCU ŞENDİR
MERVE MERMER
BERRİN AK
GENEL
Çay saati daveti...
Bahar Atay markası Springandkos ile görsel bir şölen sunarak misafirlerine özel bir davet verdi.
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