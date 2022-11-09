Çay saati daveti...

Bahar Atay markası Springandkos ile görsel bir şölen sunarak misafirlerine özel bir davet verdi.

Giriş: 09 Kasım 2022 Çarşamba

BAHAR ATAY, AYŞE BURCU KAYA

İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN

BURCU ŞENDİR

MERVE MERMER

BERRİN AK

GENEL

Çay saati daveti...

Bahar Atay markası Springandkos ile görsel bir şölen sunarak misafirlerine özel bir davet verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aylin Saruhan

Şık tercihler...

Ayşegül Toplusoy
Stiliyle göz dolduruyor...

Melisa Von Faber Castell
Çay saati daveti...

Bahar Atay markası Springandkos ile görsel bir şölen sunarak misafirlerine özel bir davet verdi.
Rihanna, anneliğini anlattı!

Rapçi ASAP Rocky ile ilk çocuğunu kucağına alan Rihanna, anneliğe dair samimi açıklamalarda bulundu.
“Sofralar Sergisi-İstanbul Kutlamalar Başkenti”

“Sofralar Sergisi–İstanbul Kutlamalar Başkenti” açılış daveti iş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.
Golf tutkunları sahada...

Dünyada benzersiz lokasyonlarda golf turnuvaları düzenleyen Audemars Piguet, Türkiye’deki ilk golf turnuvasını gerçekleştirdi.
Saat tutkuları lansmanda buluştu!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları dünyaca ünlü saat markasının özel davetinde bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.