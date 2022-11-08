Cemiyet hayatının ünlü hanımları dünyaca ünlü saat markasının özel davetinde bir araya geldiler.
Giriş: 08 Kasım 2022 Salı
AYLİN YILMAZ
NERGİS PEKUYSAL
MEHMET HANİF
BANU-HAKAN MERMERCİ
EMİR KOSİF
NEYLAN VARDAR
ZEYNEP ÜSTÜNEL
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
PINAR YILMAZ, JORDAN SAPAN, MAHFUZ SAPAN, ZEHRA SAPAN, İHSAN SAPAN
Saat tutkuları lansmanda buluştu!
Cemiyet hayatının ünlü hanımları dünyaca ünlü saat markasının özel davetinde bir araya geldiler.
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