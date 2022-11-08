40. yıla anlamlı kutlama...

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, moda merkezinde markasının 40. yılını kutladı.

Giriş: 08 Kasım 2022 Salı

VAKKO YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO VE OĞLU CAN HAKKO VAKKOROMA MARKASININ 40. YILINI BİRLİKTE KUTLADI.

CEM, CAN HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

40. yıla anlamlı kutlama...

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, moda merkezinde markasının 40. yılını kutladı.

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