Geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlanan eserlerinden oluşan 'Gelecek Birlikte Mümkün' sergisi Sema Güral Sürmeli'nin ev sahipliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Giriş: 08 Kasım 2022 Salı
GÜLSÜM-NAFİ GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ
NAFİ GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ
KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ HEDİYE GÜRAL, GÜLSÜM GÜRAL
EMİR SÜRMELİ, KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ HEDİYE GÜRAL GÜR, BORA GÜR
EMİR SÜRMELİ, KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEMA GÜRAL SÜRMELİ
SEMA GÜRAL SÜRMELİ
GÜLDEN GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ
GENEL
SEMA GÜRAL SÜRMELİ
GENEL
GENEL
Sanatseverlere özel sergi!
Geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlanan eserlerinden oluşan 'Gelecek Birlikte Mümkün' sergisi Sema Güral Sürmeli'nin ev sahipliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
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