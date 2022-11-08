Sanatseverlere özel sergi!

Geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlanan eserlerinden oluşan 'Gelecek Birlikte Mümkün' sergisi Sema Güral Sürmeli'nin ev sahipliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Giriş: 08 Kasım 2022 Salı

GÜLSÜM-NAFİ GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ

NAFİ GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ

KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ HEDİYE GÜRAL, GÜLSÜM GÜRAL

EMİR SÜRMELİ, KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ HEDİYE GÜRAL GÜR, BORA GÜR

EMİR SÜRMELİ, KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEMA GÜRAL SÜRMELİ

SEMA GÜRAL SÜRMELİ

GÜLDEN GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ

GENEL

SEMA GÜRAL SÜRMELİ

GENEL

GENEL

Sanatseverlere özel sergi!

Geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlanan eserlerinden oluşan 'Gelecek Birlikte Mümkün' sergisi Sema Güral Sürmeli'nin ev sahipliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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