Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç talihsiz bir kaza geçirerek ayak baş parmağını kırdı.
Giriş: 07 Kasım 2022 Pazartesi
KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ GEÇİRDİĞİ KAZA SONRASI AYAK BAŞ PARMAĞINI KIRDI.
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
Talihsiz kaza!
Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç talihsiz bir kaza geçirerek ayak baş parmağını kırdı.
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